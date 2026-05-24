Siero presenta su programación de ocio estival para infancia y juventud con cerca de 400 plazas gratuitas

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, este domingo durante la presentación de la programación. - AYTO. DE SIERO

SIERO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, han presentado este domingo la programación de ocio y tiempo libre para la infancia y la juventud organizada por la Fundación Municipal de Cultura de Siero para el próximo verano.

Las propuestas, que complementan los planes de Corresponsables y la oferta del Patronato Deportivo Municipal, se estructuran en tres líneas de actividad que se desarrollarán en varias localidades del concejo.

La primera de las alternativas es la Colonia Urbana de Siero, una iniciativa gratuita que ofrecerá juegos, talleres y actividades al aire libre para alumnado de Educación Primaria (tomando como referencia el curso escolar 2025-2026). Las actividades se realizarán de lunes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 horas, con una ampliación hasta las 16.00 horas un día por quincena con motivo de una excursión al Museo Etnográfico de Porrúa (Llanes).

Este programa dispondrá de 30 plazas por localidad, sumando un total de 90. El calendario arrancará en Lieres del 29 de junio al 10 de julio; continuará en La Fresneda del 13 al 24 de julio; y finalizará en El Berrón del 27 de julio al 7 de agosto.

La segunda línea de actuación corresponde a Les Mañanes de Siero, una programación igualmente gratuita basada en talleres temáticos semanales sobre ciencia, misterio, cine, creación digital y nuevas tecnologías. Los talleres se impartirán de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 horas, y contarán con un límite de 25 participantes por turno hasta completar un total de 175 plazas distribuidas en siete turnos.

En el caso de Lugones, La Fresneda y Pola de Siero, las actividades se dirigen a estudiantes a partir de quinto de Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), mientras que en Lieres y El Berrón las edades admitidas se fijan entre los 8 y los 14 años.

En concreto, Lugones acogerá dos turnos (del 22 al 26 de junio con talleres de misterio y del 29 de junio al 3 de julio con contenidos de cine); Pola de Siero albergará otros dos (del 6 al 10 de julio sobre cine y del 13 al 17 de julio sobre redes sociales); Lieres celebrará su turno del 13 al 17 de julio con ciencia y cine.

El Berrón operará del 21 al 24 de julio en torno a la inteligencia artificial; y La Fresneda cerrará el ciclo del 27 al 31 de julio con creación digital. Las inscripciones para estos dos primeros bloques de actividades se abrirán el lunes 1 de junio en la web municipal.

COLONIAS SEMANALES EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE

Finalmente, la tercera propuesta de la Fundación Municipal de Cultura se centra en las Colonias Semanales, un formato corto que engloba talleres, juegos y una salida exterior en horario de 10.00 a 14.00 horas de lunes a viernes.

Este último bloque ofertará 105 plazas en total (un máximo de 35 por turno) divididas en dos grupos de edad: de primero a cuarto de Primaria, y de quinto de Primaria en adelante. El servicio se prestará en Lugones del 24 al 28 de agosto, mientras que en Pola de Siero y La Fresneda las actividades tendrán lugar del 31 de agosto al 4 de septiembre. El periodo de inscripción para este bloque de colonias se habilitará a lo largo del mes de agosto.