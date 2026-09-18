Siero programa deporte nocturno con música, baile y relatos de terror durante octubre y noviembre

'No Te Duermas' Llevará Deporte Y Ocio Nocturno A Pola Y Lugones Durante Octubre Y Noviembre - SIERO

Siero, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Deportivo Municipal (PDM) de Siero ha presentado 'No te duermas', un nuevo programa que combinará deporte y ocio activo en horario nocturno durante los meses de octubre y noviembre, con propuestas como senderismo acompañado de música, baile o relatos de terror, además de actividades de baloncesto y piscina.

El programa comenzará el 2 de octubre en Pola de Siero con una ruta de senderismo nocturno por los alrededores de la capilla de Bienvenida, que incluirá dos breves interpretaciones musicales.

El 16 de octubre, Lugones acogerá una segunda ruta que combinará senderismo y baile, mientras que el 30 de octubre, víspera de Halloween, habrá una tercera salida en Pola de Siero acompañada por la narración de un cuento de terror. El calendario incluye además un torneo nocturno de baloncesto 3x3, el 17 de octubre en Pola, y la actividad 'Aqua Disco 90', prevista para el 13 de noviembre en la piscina de Lugones.

Todas las actividades serán gratuitas y tendrán plazas limitadas. Las inscripciones para la primera ruta se abrirán el 23 de septiembre para abonados al PDM y el 28 de septiembre para no abonados. El concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, ha señalado que el programa pretende ofrecer "una forma diferente de hacer deporte, saliendo de los horarios y formatos habituales" y atraer a públicos distintos.