Siero recuerda la bonificación del 95% de la plusvalía en herencias vigente desde 2021

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OVIEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha recordado este lunes que el Ayuntamiento aplica desde 2021 una bonificación del 95% en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal, en los casos de sucesiones.

Según ha explicado el regidor, la medida fue aprobada por el Pleno municipal y supone aplicar el máximo porcentaje de bonificación permitido por la legislación. "En Siero hemos bonificado el máximo legal al 95% el impuesto de plusvalía para las sucesiones", ha señalado.

García ha indicado que esta reducción afecta al tributo que deben abonar los herederos por la transmisión de bienes inmuebles y ha destacado que forma parte del compromiso del equipo de gobierno con los vecinos del concejo.

El alcalde ha enmarcado esta medida en la política fiscal municipal y ha señalado que, al igual que recientemente se anunció la congelación de impuestos, el Consistorio mantiene esta bonificación para aliviar la carga tributaria asociada a las herencias.

Asimismo, ha defendido que el impuesto de sucesiones no afecta únicamente a grandes patrimonios y ha subrayado que, en el ámbito municipal, los vecinos de Siero cuentan con una bonificación del 95% en la plusvalía cuando reciben una herencia. "Es también nuestro compromiso con la gente", ha afirmado.

García ha señalado además que se trata de una medida que, a su juicio, ha pasado relativamente desapercibida y ha considerado oportuno recordarla a la ciudadanía.