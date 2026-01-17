Siero reduce más del 95% el canon de vertidos entre 2017 y 2025

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Manuel Pergentino Martínez. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Manuel Pergentino Martínez, han presentado este sábado los datos sobre la evolución del canon de vertidos pagado por el Ayuntamiento a Confederación Hidrográfica del Cantábrico en el periodo 2017-2025, que refleja una disminución sostenida de este gasto del95% gracias a la entrada en funcionamiento de los nuevos sistemas de saneamiento en el concejo.

El importe anual se ha reducido pasando de 34.041 euros en 2017 a 1.466 en 2025, con un ahorro acumulado de 102.683 euros para el Consistorio en el conjunto del periodo. Según ha explicado el Ayuntamiento en nota de prensa, la evolución se enmarca en las inversiones realizadas en materia de saneamiento desde 2015, que suman cerca de 28 millones de euros en 82 proyectos diferentes, dando servicio a 8.759 vecinos y 229 empresas.

Estas actuaciones han permitido reducir de forma progresiva el volumen y la carga contaminante de los vertidos al dominio público hidráulico, con efectos tanto ambientales como en los costes asociados al canon que se liquida anualmente.

El canon de vertidos es una tasa que grava las descargas de aguas residuales al dominio público hidráulico, destinada a financiar el estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica.

El alcalde ha destacado que estos resultados "son una prueba del impacto medioambiental positivo de las inversiones en infraestructuras de saneamiento y del compromiso municipal con la protección de los recursos, que se traducen también en ahorro para las arcas municipales a medio y largo plazo".