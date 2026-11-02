Siero repara diez pasarelas de madera de las zonas verdes de La Fresneda por 30.000 euros - SIERO

OVIEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha finalizado la reparación de diez de las 14 pasarelas de madera situadas en las zonas verdes de La Fresneda, una actuación que ha contado con un presupuesto de 30.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Los trabajos han permitido renovar las estructuras que presentaban problemas de podredumbre por el paso del tiempo y mejorar la seguridad de los usuarios de las sendas peatonales.

La intervención ha afectado a diez pasarelas que cruzan el arroyo Forcón y otros afluentes. Las obras han incluido la retirada de las antiguas traviesas y barandillas y su sustitución por nuevos elementos de madera de pino norte tratada, además de la instalación de tableros y barandillas en ambos lados de las estructuras.

También se ha colocado una malla antideslizante para mejorar la seguridad, especialmente durante los periodos de lluvia. Según ha señalado el alcalde de Siero, Ángel García, las pasarelas forman parte de los recorridos habituales de los vecinos y su estado hacía necesaria una intervención para recuperar estas infraestructuras de las zonas verdes de la localidad.