Siero solicita declarar La Pola y Lugones como zonas de mercado residencial tensionado

Pleno de Siero - SIERO

OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Siero ha aprobado este jueves una moción de Izquierda Unida, enmendada por el PSOE, para solicitar la declaración de Pola de Siero y Lugones como zonas de mercado residencial tensionado. La propuesta ha salido adelante con 13 votos a favor de los socialistas y 12 en contra del resto de la corporación.

El alcalde, Ángel García, ha defendido que la declaración, cuya competencia corresponde al Gobierno del Principado, debe acompañarse de medidas concretas para aumentar la oferta de vivienda y proteger tanto a inquilinos como a propietarios.

Entre las propuestas planteadas por el equipo de gobierno figuran incrementar la inversión pública destinada a ayudas al alquiler, establecer incentivos para los propietarios y agilizar los procedimientos urbanísticos y ambientales para facilitar la disponibilidad de suelo destinado a vivienda protegida.

García ha planteado también la posibilidad de impulsar una normativa específica que permita acelerar la tramitación de proyectos residenciales. "Una tramitación exprés en materia de vivienda sería una medida que aliviaría y ayudaría mucho para que haya más vivienda en el mercado", ha señalado.

El regidor ha defendido que el Ayuntamiento lleva años trabajando para facilitar el acceso a la vivienda y ha puesto como ejemplo la agilización de las licencias urbanísticas. También ha apostado por estudiar la recalificación de suelo público para construir vivienda pública cuando no existan impedimentos relacionados con la protección ambiental o el riesgo de inundación.