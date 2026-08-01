Siero supera los 54.200 habitantes tras ganar 332 vecinos en lo que va de año

EL alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, y la concejala de Patrimonio y Mayores, Pilar Santianes. - SIERO

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Siero alcanzó al cierre de julio los 54.239 habitantes, según los datos del padrón municipal, lo que supone un incremento de 332 vecinos respecto al cierre de 2025 y consolida la tendencia de crecimiento del concejo por encima de los 54.000 empadronados.

Así lo ha destacado este sábado el alcalde, Ángel García, 'Cepi', quien ha señalado que el municipio ha ganado 2.218 habitantes desde 2015. Por parroquias, ha subrayado el aumento de población registrado en La Carrera, Pola de Siero, Lugones y Santa Marta de Carbayín, con 52, 50, 46 y 46 nuevos empadronados, respectivamente.

De cara al futuro, el regidor ha considerado que el objetivo de alcanzar los 60.000 habitantes "no es descabellado", apoyándose en los desarrollos urbanísticos previstos, especialmente en Lugones, Pola de Siero y La Fresneda. En este sentido, ha destacado la urbanización de La Ería, donde está prevista la construcción de unas 2.000 viviendas, lo que, a su juicio, favorecerá la llegada de nuevos residentes.