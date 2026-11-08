Siete grupos participan el 14 de noviembre en el II Alcuentru Folclóricu de Siero

Cartel del II Alcuentru Folclóricu de Siero. - AYTO. DE SIERO

SIERO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Auditorio de Pola de Siero acogerá el próximo sábado 14 de noviembre, a las 20.00 horas, la segunda edición del 'Alcuentru Folclóricu de Siero' con la participación de siete formaciones del municipio: el Grupo Folclórico y de Investigación El Ventolín, la Agrupación Folclórica Cuélebre, la Asociación Folclórica El Piñote, la Agrupación Folclórica La Sidrina, el Grupo Folclórico Principado, la Bandina Camín del Carmín y la Banda Gaites Xiranda.

El espectáculo ha sido presentado esta mañana por la concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos. Las entradas se han puesto a la venta por un precio general de 9 euros, mientras que los estudiantes y desempleados menores de 24 años cuentan con una tarifa reducida de 6,75 euros, disponible exclusivamente en taquilla previa acreditación.

Los tickets se pueden adquirir de forma presencial en la Casa de Cultura de Pola de Siero, de lunes a viernes en horario de 17.00 a 20.00 horas, así como por vía online. Asimismo, la taquilla del Teatro Auditorio abrirá una hora antes del inicio de la actuación.