Siete heridos en los 32 accidentes de tráfico del fin de semana en Asturias

Archivo - Autopista del Huerna. AP-66. Carretera. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete personas han resultado heridas de diversa consideración en los 32 accidentes de tráfico que se han producido a lo largo del fin de semana en las carreteras asturianas. Dos de ellos están pendientes de valoración y los otros cinco resultaron heridos leves.

Según ha informado la Guardia Civil a Europa Press, el viernes 10 fue el día de mayor siniestralidad, con 12 accidentes de tráfico y cinco heridos leves.

El sábado se produjeron once accidentes, sin dejar ningún herido, y el domingo hubo 9 siniestros, con dos heridos pendientes de valoración.