Simulacro de alarma química en Asturias: las sirenas sonarán este miércoles en Oviedo, Gijón, Avilés y Belmonte

Archivo - Exteriores de la factoría ArcelorMittal en Avilés, Asturias (España). - Juan Vega - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) activará este miércoles, 27 de mayo, entre las 10:00 y las 12:00 horas, el Sistema Acústico de Avisos a la Población (SAP). Se trata de un gran simulacro de riesgo químico que hará tronar de forma secuencial una red de 28 sirenas de alta seguridad en puntos estratégicos de Avilés, Gijón, Oviedo, Carreño, Corvera y Belmonte de Miranda, con el objetivo de que los vecinos identifiquen el sonido de confinamiento obligatorio ante un hipotético accidente industrial grave.

La prueba va a movilizar una red de 28 sirenas instaladas en puntos estratégicos de cuatro áreas de influencia, lo que afectará a los concejos de Avilés, Gijón, Oviedo y Belmonte de Miranda. El ejercicio se realizará secuencialmente y afectará a los concejos de Avilés, Carreño, Corvera, Gijón, Oviedo y Belmonte de Miranda. Consistirá en hacer sonar, de forma conjunta, las sirenas instaladas en estas áreas para conseguir una alerta rápida e inmediata en caso de un accidente grave que pueda afectar al exterior de estos establecimientos industriales.

Según ha explicado el SEPA en nota de prensa, el sonido de alcance de las sirenas llega a las poblaciones que resultarían afectadas en caso de accidente grave. En zonas urbanas como Avilés y Gijón, el sonido solo debería escucharse en los núcleos de población más cercanos, no en todo el concejo.

Las sirenas emitirán dos tipos de señales audibles en toda la zona definida: una para indicar el inicio de la alerta y otra para anunciar su finalización. El inicio de la alerta implica el confinamiento en un lugar cerrado como medida prioritaria de protección a la población.

Las empresas en las que se realizará el simulacro son ArcelorMittal Avilés, Fertiberia, Complejo Dupont, ArcelorMittal Gijón, Aboño, Musel Hub Exolum, Petroleos Asturianos, Repsol Butano, Química del Nalón y Orovalle Minerals.