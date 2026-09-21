Sindicato de Estudiantes convoca una concentración en Gijón en apoyo a una compañera que denunció "amenazas fascistas"

Cartel de convocatoria de una concentración, en Gijón, de apoyo a una miembro del Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas, bajo el lema 'Ninguna agresión sin respuesta' - SINDICATO DE ESTUDIANTES ASTURIES

GIJÓN, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Estudiantes Asturies ha convocado, para las 10.30 horas de este próximo martes, frente al Palacio de Justicia de Gijón, una concentración "contra las amenazas fascistas" a una miembro del Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas, bajo el lema 'Ninguna agresión sin respuesta'.

Así lo han hecho en solidaridad con la sindicalista, con motivo del juicio que tiene tras denunciar "las amenazas de un conocido fascista de la ciudad el pasado 6 de marzo, en la concentración que tuvo lugar durante la huelga estudiantil contra la violencia machista y en defensa de un feminismo combativo y antifascista convocada por las citadas organizaciones".

Según una nota de prensa del sindicato, esta agresión no es un caso aislado, a lo que han advertido de que llevan años viendo "como este mismo fascista pretende reventar las movilizaciones feministas, acosando e intentando amedrentar a quienes luchamos por nuestros derechos y contra la lacra del machismo y la violencia contra las mujeres".

Al tiempo, han vinculado estos episodios a los discursos que la derecha y la ultraderecha, que han personalizado en los partidos de PP y Vox.

Como ejemplo, han mencionado la "brutal agresión" a los compañeros de AMA en Oviedo o lo ocurrido contra las personas migrantes en Ceuta.

Para el sindicato, todo ello es consecuencia también "de la impunidad de la que gozan estos elementos y grupúsculos fascistas por parte de un aparato del Estado que jamás fue depurado tras la dictadura franquista, hecho que les envalentona para seguir actuando de esta manera".