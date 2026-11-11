El Sindicato de Inquilinas califica de "histórica" la jornada de hoy y destaca la participación de los jóvenes

Concentración por la Huelga General en Oviedo. - JUAN VEGA

OVIEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Sindicato de Inquilinas de Asturias, Andrés García, ha destacado este miércoles el seguimiento de la huelga general y ha asegurado que se trata de una movilización "histórica", con el respaldo de sindicatos y movimientos sociales. García ha llamado además a participar en la manifestación convocada para las 18.00 horas, con salida desde la Plaza América de Oviedo.

En declaraciones durante la concentración celebrada en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo, García ha defendido la "unidad de la clase trabajadora" en torno a reivindicaciones como los salarios, las pensiones, los servicios públicos y la vivienda. "Unidas sabemos que lo podemos parar todo", ha señalado.

El portavoz del Sindicato de Inquilinas también ha destacado la incorporación de personas jóvenes a los piquetes y a las movilizaciones vinculadas al movimiento por la vivienda. En este sentido, ha considerado que este movimiento supone "un nuevo paradigma en la lucha de clases" y ha señalado que la participación juvenil evidencia, a su juicio, una creciente "conciencia de clase" entre los jóvenes y el conjunto de trabajadores.

García ha vinculado este proceso con años de movilizaciones en defensa del derecho a la vivienda, como las acampadas, las protestas y las acciones para impedir desahucios o prorrogar contratos, y ha reivindicado el papel de estas iniciativas en la defensa conjunta de los derechos laborales y el acceso a una vivienda.