El Sindicato de Inquilinas informa de movilizaciones en siete localidades asturianas durante la huelga general

Archivo - Una propuesta del Sindicato de Inquilinos de Asturias. - SINDICATO DE INQUILINOS (RED X). - Archivo

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias ha informado de las movilizaciones convocadas este miércoles con motivo de la huelga general, bajo el lema 'Por la vivienda y los salarios: contra el rentismo, el capital y sus gobiernos'.

La movilización central tendrá lugar en Oviedo a las 18.00 horas, con salida desde la Plaza de América. Durante la mañana se han convocado además concentraciones y manifestaciones en distintos puntos de Asturias.

En Oviedo habrá una concentración a las 12.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento, mientras que en Gijón se celebrará a la misma hora una manifestación con salida desde la Casa Sindical, en la calle Sanz Crespo, número 3.

En Avilés, Sama de Langreo, Mieres y Siero se han convocado concentraciones a las 12.00 horas en las respectivas plazas de los ayuntamientos.

Por su parte, en Ribadesella se ha convocado una manifestación a las 13.00 horas, con salida desde la calle Palacio Valdés, número 69.

El Sindicato de Inquilinas ha señalado que las movilizaciones están convocadas por los Comités Populares Locales de la Huelga General y ha animado a la ciudadanía asturiana a secundar la huelga y participar en las protestas.

Las reivindicaciones se centran en la defensa de la vivienda y los salarios y se dirigen contra "el rentismo, el capital y sus gobiernos", según el lema de la convocatoria.