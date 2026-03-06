Sindicatos denuncian la falta de compromiso de Femetal en las negociaciones para evitar la huelga del sector auxiliar

Archivo - Industria. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Comisiones Obreras de Industria (CCOO) y Unión General de Trabajadores FICA (UGT) denuncian la falta absoluta de trabajo negociador y de compromiso real por parte de la patronal Femetal tras el primer acto de mediación celebrado para intentar evitar la huelga convocada en el sector auxiliar asturiano.

Después de 15 meses de negociación, los sindicatos consideran "especialmente grave" que la patronal haya acudido a la mediación sin avances reales y con una propuesta incluso inferior a la última que se había manejado en la mesa negociadora, lo que evidencia la ausencia de trabajo previo para acercar posiciones.

Aseguran además las organizaciones sindicales que durante la reunión, además, la representación empresarial planteó dar por finalizado el encuentro antes de las dos de la tarde, emplazando a continuar el lunes, pese a que los sindicatos trasladaron su plena disposición a prolongar la negociación el tiempo que fuese necesario, incluso durante el fin de semana, para tratar de evitar un conflicto que nadie desea.

CCOO Industria y UGT FICA consideran esta actitud "una grave irresponsabilidad, más aún teniendo en cuenta el contexto industrial actual y la situación por la que atraviesan las instalaciones de ArcelorMittal en Asturias".

Por ello advierten de que, si no se produce un cambio radical de actitud por parte de la patronal, será Femetal quien asuma la responsabilidad directa de abocar al sector auxiliar asturiano a un conflicto, pese a que las posiciones no se encuentran tan alejadas y seria posible avanzar hacia un acuerdo con mayor trabajo, compromiso y voluntad negociadora por parte empresarial.