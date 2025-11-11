Los sindicatos mantienen las jornadas de huelga en las escuelas infantiles

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT, Usipa-SAIF y CSIF han decidido mantener las tres jornadas de huelga en las escuelas infantiles de 0 a 3 años para los días 13, 20 y 27 de noviembre al considerar "insuficiente" la propuesta realizada por el Gobierno asturiano en la última reunión.

Ambas partes se reunían en la tarde de este martes en la Consejería de Educación, en el marco de la mesa de diálogo 0-3 años. Educación informó de un nuevo calendario y proporcionó por escritos sus propuestas.

Al terminar la reunión, sin embargo, los representantes sindicales coincidieron en señalar que la movilización sigue adelante. No se sienten satisfechos con lo planteado por el Ejecutivo asturiano, según han confirmado a Europa Press.