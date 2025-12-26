La Sindicatura de Cuentas aprueba el Programa Anual de Fiscalizaciones para 2026, compuesto por 13 informes

Archivo - Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias ha aprobado el Programa Anual de Fiscalizaciones para 2026, que estará integrado por 13 informes referidos al ejercicio 2025, según ha informado este viernes el órgano de control externo.

El programa incluye las fiscalizaciones obligatorias por mandato legal, entre ellas la cuenta general del Principado de Asturias, las unidades del sector público autonómico que no forman parte de dicha cuenta, los proyectos financiados con cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial y el sector público local del Principado.

Asimismo, incorpora una fiscalización de iniciativa propia sobre la contratación del sector público autonómico y varias actuaciones centradas en el ámbito local, que analizarán la contratación de los ayuntamientos de Lena, Teverga y Oviedo, además del cumplimiento de la tasa o prestación patrimonial pública no tributaria sobre la gestión de residuos.

El programa contempla también trabajos que se desarrollarán en colaboración con otros órganos de control externo y con el Tribunal de Cuentas, en concreto una fiscalización operativa sobre la atención municipal a las personas sin hogar y otra sobre la gestión de residencias de mayores. A ello se suman dos informes adicionales de iniciativa propia relativos a las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y al Consorcio del Recinto de Ferias y Exposiciones de Asturias.

La Sindicatura de Cuentas ha señalado que el Programa Anual de Fiscalizaciones constituye su documento de planificación, en el que se concreta "su exclusiva iniciativa fiscalizadora". El contenido completo y detallado del programa aprobado para 2026 puede consultarse en la página web del órgano.