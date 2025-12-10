La Sindicatura de Cuentas fija como objetivos para 2026 completar su plantilla e invertir en informática

El síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de Asturias, Roberto Fernández Llera - JGPA

El Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas de Asturias, Roberto Fernández Llera, ha comparecido este miércoles ante la Junta General para presentar el proyecto de presupuesto de la institución para el año 2026, que incluye un incremento del 3%. El gran reto para el próximo año será completar la plantilla.

El proyecto de presupuesto asciende a 3.747.661 euros y es el capítulo 1, el gasto de personal, el que absorbe casi un 83% del gasto total. Además, se contempla el impulso de nuevas herramientas informáticas y proyectos, incluyendo algunos estratégicos desarrollados con los demás órganos de control externo autonómicos y con el Tribunal de Cuentas, con el objetivo de avanzar en la digitalización de la institución.

Asimismo, Fernández Llera ha informado de que la plantilla de la Sindicatura de Cuentas será la misma que en 2025, si bien ha anunciado la convocatoria de cinco plazas de auditoría por oposición libre en el marco de la oferta de empleo público para este año.

A este respecto, ha reconocido las dificultades que tiene la Sindicatura de Cuentas para captar y retener el talento y ha animado a quienes puedan estar interesados a presentarse a la nueva convocatoria, cuyo plazo de inscripción termina el 8 de enero. "Es una excelente oportunidad", ha dicho.

Fernández Llera ha recordado que en las últimas pruebas, hace algo más de dos años, el escanario fue "desolador" por las pocas personas que se presentaron al examen. "Si cubrimos esas cinco plazas tendremos colmatada el área de fiscalización", ha dicho, remarcando que "tratar de culminar la plantilla es el gran reto" de la Sindicatura.

Por último, el Síndico Mayor ha señalado que la ejecución del presupuesto corriente alcanza el 64% a cierre de noviembre, con previsión de superar el 70% al finalizar el ejercicio.