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OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Sindicatura de Cuentas ha aprobado el informe sobre los proyectos financiados con cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial (FCI), ejercicio 2025, año en el que el Estado asignó al Principado de Asturias 13,98 millones de euros, la misma cantidad que en 2023 y 2024.

El órgano fiscalizador destaca que la dotación global de los Fondos de Compensación Interterritorial permanece congelada desde hace una década en 432,43 millones de euros, lo que compromete su función constitucional de solidaridad.

Los fondos en Asturias fueron destinados a 18 proyectos específicos; la gran mayoría (98 por ciento) corresponde a inversiones en mejora, acondicionamiento y reparación de carreteras y caminos.

Entre las obras están el desdoblamiento de la AS-17, en el tramo entre Bobes y San Miguel de la Barreda; la mejora de la AS-14, en el tramo entre la presa de Grandas de Salime y Puerto del Palo; una obra de emergencia para reparar el viaducto de Grandarrasa o la adecuación de la casa consistorial de Piloña.

El trabajo de fiscalización tuvo como objetivos comprobar la legalidad y la contabilización de las actuaciones realizadas por los gestores de los fondos. En ese sentido, la Sindicatura de Cuentas emite una opinión favorable.

El informe reitera las recomendaciones ya incluidas en la fiscalización de los proyectos financiados con los FCI durante los últimos ejercicios. La Administración del Principado de Asturias asegura, de nuevo, que no ha aplicado, pero sí tomado en consideración, la referida a que la Intervención General incluyese los FCI en su Plan Anual de Control Financiero Permanente, con el objeto de verificar si se aplicaron dando cumplimiento a la normativa y, en general, si su gestión se ajusta a los principios de economía, eficacia y eficiencia.

En ese sentido, explica que la Intervención General está tratando de reforzar el área competente para poder asumir esta tarea. Por el contrario, la Administración del Principado de Asturias insiste en que no ha aplicado las otras dos porque discrepa de ellas. No comparte la recomendación de que la Administración tenga que justificar el criterio seguido para escoger los proyectos que se financian con los FCI dentro de una estrategia de desarrollo regional.