"Situaciones dramáticas": El aviso del PSOE sobre la falta de fondos para las asociaciones sociales de Oviedo

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OVIEDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga, ha denunciado este lunes la "situación dramática" que atraviesan entidades clave como la Cocina Económica, la Fundación Albéniz o Manos Extendidas y ha apremiado al Ayuntamiento a actualizar unos convenios "insuficientes" que no cubren la subida de precios ni la falta de vivienda.

En una nota de prensa, Ponga ha explicado que su grupo ha presentado una proposición en la Comisión Plenaria de Políticas Sociales y Juventud en la que insta al Gobierno municipal a modificar el Plan Estratégico de Subvenciones para actualizar los convenios, tramitar las correspondientes modificaciones presupuestarias para este ejercicio y prever incrementos en las cuentas municipales de 2027. Además, reclaman una solución para la situación del Secretariado Gitano que permita mejorar sus condiciones de trabajo.

Con esta iniciativa, el PSOE busca "garantizar que las políticas sociales municipales estén a la altura de las necesidades actuales y reforzar la colaboración con el tejido asociativo que sostiene buena parte de la atención a las personas más vulnerables en Oviedo".

Marisa Ponga ha advertido de que el actual Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2027 "mantiene una previsión económica plana e insuficiente", sin contemplar actualizaciones o aumentos de las subvenciones que reciben las entidades "que les permitan responder a las necesidades reales".

La edil ha explicado que esta situación se ha puesto de manifiesto tras analizar el plan de actuación correspondiente a 2024, el último disponible, cuyas conclusiones evidencian las dificultades que atraviesan "muchas de las entidades que desarrollan proyectos clave en la atención a personas vulnerables".

En este sentido, destacan los casos de la Cocina Económica de Oviedo, la Fundación Albéniz o la Asociación Manos Extendidas, que "han trasladado al Ayuntamiento la necesidad de actualizar sus convenios para poder mantener la calidad y el alcance de su labor".

"Algunos de los ejemplos que ponen las entidades son dramáticos y exponen las dificultades que encuentran para poder atender a estas personas con unos recursos que ni tienen en cuenta el aumento precios, la situación de la vivienda ni el aumento de la población", ha explicado Ponga.

La edil también pedirá al equipo de gobierno que aborde la situación del Secretariado Gitano, que ha solicitado un local más adecuado para el desarrollo de su actividad, una demanda que Ponga considera "razonable y urgente" para garantizar la eficacia de su intervención social.

Los socialistas defienden que atender estas peticiones "es fundamental" para asegurar el buen funcionamiento de proyectos que combaten la exclusión social en el municipio. "No se puede hablar de fortalecer los servicios sociales sin dotar adecuadamente a las entidades que están en primera línea", ha explicado Ponga.