SMRA.- El Ayuntamiento duplica la superficie comercial de la feria FEMEX para atender la demanda

Archivo - Inauguración FEMEX 2024. - AYTO. SMRA - Archivo

OVIEDO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

San Martín del Rey Aurelio avanza en los preparativos para la celebración de la 34 Feria de Muestras y Exposiciones FEMEX, que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de septiembre. Como principal novedad, la organización ha decidido duplicar la superficie destinada a la galería comercial para responder a la demanda del sector, sumando la cancha cubierta exterior del colegio El Parque al habitual recinto del polideportivo de Blimea.

De este modo, el Ayunamiento quiere "atender las peticiones de los comerciantes sin tener que rechazar ninguna solicitud". El patio del centro escolar se mantendrá reservado, como es habitual, al sector de la automoción.

Los establecimientos comerciales interesados en participar en la feria podrán presentar su solicitud de inscripción entre el 1 y el 17 de julio. El trámite podrá realizarse de forma presencial en el Registro Municipal o en ventanilla, así como de manera telemática a través de la sede electrónica del portal web del Ayuntamiento.

Respecto a los horarios de apertura de la FEMEX, el viernes día 11 el recinto permanecerá abierto de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. El sábado día 12 el horario será de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, mientras que el domingo día 13 la feria abrirá sus puertas de forma ininterrumpida desde las 11.00 hasta las 21.00 horas.

Las actividades culturales, deportivas y de ocio programadas tanto para los días previos como durante el desarrollo de la feria abarcarán diversos contenidos. Entre ellos destacan eventos fijos como el mercado de artesanía, la carrera solidaria contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y el tradicional Certamen Nacional de Ganado, que alcanza su 74 edición.