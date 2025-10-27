La Sociedad Filarmónica Avilesina inaugura la temporada LXX con doce conciertos hasta mayo de 2026

OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Filarmónica Avilesina arranca este miércoles, 29 de octubre, su temporada LXX de la segunda época, que se prolongará hasta mayo de 2026 e incluirá doce conciertos de música de cámara, orquestas y solistas destacados.

La primera cita tendrá lugar en la Casa de Cultura a las 19.30 horas, con la actuación de la Classic Strings Chamber Orchestra, dirigida por Eusebiu Gavril y con Elisa Sitnikava como solista de violín.

El calendario incluye la participación de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) en cuatro fechas, así como agrupaciones como Vetusta Big Band, Boulevard Music, Cuarteto de Zagreb y Eleven Ensamble. Entre los solistas y dúos figuran Estefan Latcekiw, el Dúo Zenaty Kasic y la pianista Noelia Rodiles.

Todos los conciertos comenzarán a las 19.30 horas, salvo los de la OSPA, que se celebrarán a las 20.00 horas. El acceso está reservado a las personas socias, aunque estas podrán invitar acompañantes, mientras que las entradas de los conciertos de la OSPA estarán disponibles para el público general.

La presentación del nuevo ciclo se realizó esta mañana con la participación de la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, y miembros de la junta directiva de la Sociedad Filarmónica, encabezada por su presidente, Marino Soria.