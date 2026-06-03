Sogepsa estudia cambiar de nombre y Sánchez dice que podría seguir sin ser medio propio

Borja Sánchez - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano y presidente de la Sociedad de Gestión y Promoción del Suelo (Sogepsa), Borja Sánchez, ha informado este miércoles que se está estudiando realizar un cambio de nombre de la sociedad.

En una comisión parlamentaria en la Junta General y a preguntas del PP, Borja Sánchez ha dicho que se ha realizado una licitación "pequeña" de forma directa, de unos 2.400 para realizar ese cambio de nombre. Además, Sánchez ha indicado que Sogepsa podría ser medio propio del Principado, pero ha insistido en que hay otras opciones.

"El cambio de nombre en las compañías es algo que se hace con frecuencia, sobre todo para adaptarse a nuevas coyunturas y a nuevos contextos", ha explicado Borja Sánchez.

El dirigente asturiano ha recordado que la compañía es cien por cien pública y que ahora lo que toca es realizar una reforma de unos estatutos que tienen unos cuarenta años. Posteriormente, ha comentado que Sogepsa podría ser meido propio, pero ha indicado que "hay otras opciones". "¿Será medio propio o no? Bueno, pues lo veremos, lo discutiremos", ha apuntado.

Sogepsa, con un accionariado 100% público, es un instrumento en los desarrollos de las políticas de suelo residencial, industrial y estratégico del Principado de Asturias y sus ayuntamientos, según consta en su página web.