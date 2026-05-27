Solicitan 25 años para un hombre por perseguir y acuchillar mortalmente a su pareja en plena calle en Sama de Langreo

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OVIEDO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado una pena de 25 años de prisión para un hombre acusado de asesinar a puñaladas a su pareja en plena calle en Langreo en enero de 2025. El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de conclusiones provisionales de cara al juicio oral, que se celebrará ante un tribunal del jurado en una fecha que todavía está por determinar.

Según recoge el escrito de la Fiscalía, el acusado, nacido en 1952, residía en Sama de Langreo junto a la víctima, nacida en 1985, con quien mantenía una relación sentimental y planeaba contraer matrimonio. En la misma vivienda habitaban también los hijos menores de edad de la mujer. Los hechos se desencadenaron durante la tarde-noche del 31 de enero de 2025 en el interior del domicilio común. Tras iniciarse una discusión, el acusado mostró una actitud muy agresiva motivada por su carácter celoso y posesivo, y llegó a proferir gritos amenazantes de "yo voy preso pero lo mato", hacia una anterior pareja de la víctima.

Ante esta situación, la mujer telefoneó a esa persona para pedirle que acudiera rápidamente, manifestándole que se encontraba en las escaleras del portal, que desconocía qué le ocurría al procesado y que este portaba un cuchillo. Acto seguido, la víctima salió corriendo del portal para intentar huir y pedir auxilio, momento en el que el acusado comenzó a perseguirla. El hombre la alcanzó en la vía pública, la sujetó y le asestó múltiples puñaladas en diferentes partes del cuerpo ante la presencia de varios testigos, tras lo cual regresó a refugiarse a su vivienda.

La víctima, herida de gravedad, intentó aproximarse a las personas que se encontraban en el lugar, pero cayó desplomada a los pocos segundos y falleció sin posibilidad de defensa. El informe fiscal detalla que el fallecimiento no se produjo de forma instantánea, sino tras un periodo de agonía y sufrimiento provocado por una pérdida masiva de sangre.

El presunto autor permanece en situación de prisión provisional por estos hechos desde el 3 de febrero de 2025.

El Ministerio Fiscal considera que los hechos descritos constituyen un delito de asesinato. Asimismo, el Ministerio Público aprecia la concurrencia de las circunstancias agravantes de género y de parentesco en la conducta del procesado. Por todo ello, solicita la condena a 25 años de prisión, acompañados de la inhabilitación absoluta durante el tiempo de cumplimiento de la pena. Igualmente, pide imponer la prohibición de comunicarse por cualquier medio o aproximarse a menos de 500 metros de los hijos, el marido y la hermana de la fallecida por un periodo de 30 años, además de una medida de libertad vigilada durante cinco años y el abono de las costas procesales.

En cuabti a la responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que el acusado indemnice con una cantidad de 200.000 euros a cada uno de los hijos de la víctima, y con 60.000 euros a su hermana, cantidades a las que se añadirán los intereses legales correspondientes.