El SOMA aún no ha analizado si va a presentar escrito de acusación en el 'caso Hulla'

Archivo - Residencia del Montepío de la Minería en Felechosa, Spa de Felechosa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi, ha asegurado este jueves que el sindicato aún no se ha sentado con los abogados para decidir si presentarán un escrito de acusación propio en el 'caso Hulla', ahora que ha finalizado la instrucción y se abre el plazo para personarse en el proceso.

En unas declaraciones a los medios, Alperi ha señalado que los servicios jurídicos determinarán la estrategia a seguir en un proceso que, a su juicio, está prolongándose durante un tiempo "excesivo".

"Nos gustaría que la justicia fuese realmente rápida y arrojase luz sobre los responsables, y dirimiese qué actuación ha tenido cada uno y cuanto primero se pueda se cierra este capítulo", ha dicho.

Alperi ha resaltado que el Montepío de la Minería tiene ahora una dirección que "no tiene nada que ver" con las personas implicadas en el 'caso Hulla', pieza en la que se investiga el origen ilícito del patrimonio del exlíder sindical José Ángel Fernández Villa, el expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, y su relación con los fondos mineros recibidos para la construcción de la residencia del Montepío en Felechosa (Aller).

El líder sindical ha explicado que "hay muchas personas trabajando en la mutualidad" que están haciendo "unos esfuerzos para que esté situada en la línea estratégica que siempre estuvo y pedimos que se resuelva lo más pronto posible".