El SOMA-FITAG-UGT denuncia que Arclin recurre a despidos "a dedo" para evitar negociar un ERE en Tamón

Archivo - José Luis Alperi, líder del SOMA - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de SOMA-FITAG-UGT en la empresa Arclin en Tamón ha denunciado "las maniobras" de la dirección de la compañía y de su propietario, el fondo de inversión The Jordan Company, para "fragmentar el ajuste de plantilla y eludir la legislación laboral española".

Según ha informado la organización sindical en un comunicado, la empresa ha informado del despido inminente de 24 trabajadores, una cifra que, sumada al reciente despido de la presidenta Angela Santianes, eleva el total de afectados a 25 personas.

Desde la central sindical han criticado que "este número se ha situado intencionadamente por debajo del umbral legal" de 30 afectados --el 10% de una plantilla compuesta por 301 empleados-- con el objetivo de evitar la apertura de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y "elimina cualquier obligación de negociar con los representantes de los trabajadores".

El SOMA-FITAG-UGT ha señalado que la selección de los empleados se ha realizado de forma arbitraria y "a dedo" por parte del nuevo director, José Luis Tejedor, "sin aplicar criterios objetivos, sin evaluar opciones de recolocación y al margen del Comité de Empresa".

Por otro lado, el sindicato ha lamentado "la pasividad" del grupo LIDA, mayoritario en el Comité de Empresa, al que ha acusado de "validar con su silencio las decisiones de la dirección" tras haber rechazado en dos ocasiones una respuesta conjunta.

Finalmente, el SOMA-FITAG-UGT ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos de la plantilla y ha advertido del peligroso precedente que este tipo de actuaciones sienta para el futuro laboral en el valle de Tamón.