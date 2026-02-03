SOMA-FITAG-UGT rechaza el ERE en Ence Navia y exige un plan estratégico ligado a la nueva planta de envases

Archivo - Biofábrica de Ence Navia. - ENCE - Archivo

OVIEDO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato SOMA-FITAG-UGT ha manifestado este martes su rechazo "absoluto" al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por Ence en la factoría de Navia, que contempla la extinción de 96 puestos de trabajo de una plantilla total de 367 trabajadores.

La organización sindical advierte en una nota de prensa que no aceptará "ninguna reorganización que no garantice el futuro de la planta", y ha subrayado que cualquier negociación debe ir vinculada a un plan estratégico que apueste de forma decidida por la inversión y la innovación industrial.

En este sentido, SOMA-FITAG-UGT reclama la instalación inmediata de la nueva planta de envases renovables de celulosa moldeada, un proyecto que consideran clave para la diversificación hacia productos sostenibles, la modernización de la actividad productiva y la creación de entre 50 y 60 nuevos empleos.

El sindicato señala que la reciente movilización en Navia refleja el rechazo social a un ajuste que califican de "atentado social" y que, a su juicio, pone en riesgo la estabilidad laboral y económica del occidente asturiano.

Desde SOMA-FITAG-UGT insisten en que la negociación no puede limitarse a la gestión de salidas, sino que debe garantizar la viabilidad a largo plazo de la planta, descartando despidos forzosos en una industria que consideran motor económico de la comarca.

Finalmente, la organización sindical hace un llamamiento a la dirección de Ceasa para que "rectifique su postura y sustituya los recortes por una apuesta clara por la inversión, reiterando su compromiso de defender cada puesto de trabajo y evitar el desmantelamiento industrial de la zona".