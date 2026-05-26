El SOMA urge a Transición Justa a convocar la Comisión de Seguimiento del Carbón tras seis meses sin reuniones

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OVIEDO 26 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato SOMA-FITAG-UGT ha urgido este martes al Instituto para la Transición Justa a convocar de forma inmediata la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco de la Minería del Carbón, después de que hayan transcurrido más de seis meses desde el último encuentro, celebrado el pasado 13 de noviembre de 2025.

La organización sindical advierte en una nota de prensa de que la paralización de este foro, en el que están representados los sindicatos, el Gobierno de España y las empresas del sector, está frenando la actividad económica y la destrucción de empleo en las comarcas más afectadas por el cierre de la minería en 2018.

El sindicato justifica la necesidad de la reunión ante las discrepancias surgidas en torno a varios proyectos de restauración medioambiental. Según el SOMA, "el avance de las obras no sigue el ritmo previsto" y "está dificultando el aprovechamiento que pretendían los territorios tras importantes inversiones".

Asimismo, la organización señala la existencia de controversias sobre la interpretación de la Decisión 2010/787/UE reguladora de las ayudas estatales para el cierre de minas no competitivas. En la misma nota de prensa, recuerda que "esta situación ha provocado cruces de declaraciones públicas entre el Instituto para la Transición Justa y algunas comunidades autónomas", ante lo que el sindicato critica "la falta de una respuesta clara por parte de la Unión Europea".

A juicio del SOMA, resulta imprescindible sentar a las partes para analizar materias clave como el estado de la bolsa de trabajo, el pago de ayudas sociales y empresariales, las convocatorias de infraestructuras, los convenios de transición justa y el cumplimiento de los compromisos en materia de seguridad y reindustrialización.

El sindicato propone ampliar en cinco años la vigencia del actual plan e incrementar su dotación económica en 250 millones de euros. Con esta medida, revisando además los criterios de las ayudas para garantizar su complementariedad y lograr una reactivación efectiva a medio y largo plazo. Finalmente, reiteran la necesidad de incluir al municipio de Mequinenza (Zaragoza) dentro de las zonas beneficiarias de los convenios de Transición Justa.