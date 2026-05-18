Somiedo, primer municipio asturiano en la Red de Pueblos de Película

Somiedo. - PUEBLOS DE PELÍCULA

OVIEDO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El concejo asturiano de Somiedo se ha incorporado a la Red de Pueblos de Película, convirtiéndose en el primer municipio del Principado en sumarse a esta iniciativa nacional. Con esta nueva adhesión, la red estatal alcanza ya la veintena de localidades asociadas en sus primeros seis meses de vida.

La integración de Somiedo se ha materializado a través de un convenio de colaboración suscrito entre la propia Red de Pueblos de Película y la Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias (ARCA). El objetivo de este acuerdo es impulsar el denominado "turismo de pantalla" en el medio rural asturiano, abriendo una etapa de expansión del proyecto en este territorio para aquellos municipios que posean un patrimonio fílmico demostrable.

En los últimos meses, el concejo ha reforzado su proyección audiovisual internacional al haber acogido parte del rodaje del largometraje Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, la nueva entrega de la conocida saga cinematográfica. Desde la organización señalan que esta vinculación con una gran producción sitúa al municipio en el mapa de destinos con capacidad para atraer rodajes y despertar el interés de nuevos visitantes.

Su incorporación busca diversificar la economía local y generar nuevas oportunidades a través de un modelo turístico sostenible y ligado a la cultura. Según datos del Observatorio de Turismo de Pantalla, el 65% de los potenciales turistas españoles afirma haber descubierto algún municipio gracias a una producción audiovisual. De este porcentaje, un 27% ya ha visitado Somiedo y un 26% planea hacerlo en el futuro, lo que evidencia el impacto real del sector sobre el territorio.

La presidenta de la Red de Pueblos de Película, Ana Alonso, ha valorado positivamente la entrada del concejo asturiano al destacar que representa el espíritu de la iniciativa: "pueblos con paisajes únicos, historias propias y un enorme potencial para conectar con nuevos públicos".

Por su parte, el alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, ha manifestado que formar parte de esta red les "da alas para impulsar un tipo de turismo diferencial" y seguir posicionándose como localización privilegiada para rodajes.

Con la llegada de Somiedo, la Red de Pueblos de Película consolida una mapa diverso en España. Actualmente comparte espacio con localidades como Alfoz de Lloredo, Comillas, Santillana del Mar y Camaleño (Cantabria); Ayna (Albacete); Bielsa y Loarre (Huesca); Cardona (Barcelona); Covarrubias y Santo Domingo de Silos (Burgos); El Rasillo de Cameros (La Rioja); Guadalix de la Sierra y Torrelaguna (Madrid); Malpartida de Cáceres (Cáceres); Monachil (Granada); Pedraza (Segovia); Tabernas (Almería); y Tossa de Mar (Girona).