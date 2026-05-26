Somos Asturies exige blindar los derechos lingüísticos en la futura Ley de Cultura

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé. (Archivo) - SOMOS ASTURIES

GIJÓN, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La formación política Somos Asturies, a la espera de conocer el borrador definitivo de la futura Ley de Cultura, Identidad y Normalización Social de las Lenguas Tradicionales de Asturias, ha apostado por que la nueva normativa blinde los derechos lingüísticos y culturales de los asturianos, que refuerce su identidad y que la potencie como un factor más del desarrollo económico y social.

"Se trata de una materia muy sensible que debe alejarse del oportunismo político y de las prisas de última hora", han reclamado desde Somos Asturies, a través de una nota de prensa.

Al tiempo, han advertido de que una ley por sí sola puede ser intrascendente si detrás no hay una verdadera voluntad política que la aplique efectivamente.

A este respecto, han lamentado que, hasta ahora, las políticas y acciones en esta materia por parte del Gobierno asturiano han sido "muy poco ambiciosas, centrándose más en los gestos que en una auténtica planificación desarrollada a lo largo del tiempo y de manera transversal", han remarcado.

Ligado a ello, han llamado la atención sobre que la supuesta voluntad asturianista del actual Ejecutivo autonómico en la presente Legislatura contiene "algunas luces y muchas sombras", lo que les hace tener "muchas dudas" sobre su aprobación final.

A su juicio, hay pendientes una serie de asuntos que se podrían haber encarado a lo largo de esta Legislatura y que tendrían una incidencia real en cuanto a la cultura, la identidad y las lenguas propias.

En este caso, han puesto de ejemplo que está pendiente la reforma y desarrollo normativo de la Ley de Uso -aprobada en 1998-; entre el último Plan de Normalización y la Estratexa de Normalización presentada en febrero pasaron nada menos que once años; la Rede de Servicios de Normalización Municipales necesita un mayor apoyo y recursos; y la RTPA hasta el momento ha desarrollado una política lingüística "errática y totalmente insuficiente".

También han echado en falta un mayor apoyo y acompañamiento los docentes de las lenguas propias en su lucha por conseguir la creación de la Especialidad Docente, mientras que sigue sin concretarse una "vieja aspiración" del sector cultural, como es la puesta en marcha de la Agencia Asturiana de las Industrias Culturales y Creativas.

Por otro lado, sin cerrarse a la transformación del Ridea, han considerado "prudente" esperar a ver la propuesta definitiva y cómo sería su concreción.

Respecto al Día de Asturias, han reiterado la necesidad de separación de las celebraciones religiosas y políticas, a lo que han apostado por una mayor presencia y difusión del 25 de Mayo, hasta convertirlo en la jornada oficial de Asturias.