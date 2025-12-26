Somos Asturies pacta con el Gobierno autonómico enmiendas a los Presupuestos para obras en Candás, Tabaza y Llumeres

Archivo - La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé en la Junta General. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Somos Asturies ha acordado con el Gobierno autonómico una serie de enmiendas a los Presupuestos de 2026, que incluyen una pasarela "voladiza" en Candás, el saneamiento del polígono de Tabaza y una obra en Mina de Llumeres. Se trata de iniciativas que se incluirán en partidas ya existentes, que se suman al acuerdo presupuestario de este ejercicio.

Según la diputada Covadonga Tomé, son "reivindicaciones históricas que deben ser atendidas". Entre ellas, ha destacado la construcción de una pasarela voladiza en el puerto de Candás para mejorar la movilidad y seguridad peatonal en el núcleo urbano en el concelo de Carreño. "El compromiso alcanzado con el Gobierno incluye un estudio para esta actuación y sacar la obra a licitación durante el ejercicio de 2026", ha apuntado Tomé.

Somos Asturies también ha acordado abordar el proyecto de obra para la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en el polígono de Tabaza, en las fases I y II. Este documento se abordará durante 2026 con el objetivo de ejecutar la obra, según ha explicado la propia formación.

También han concertado que el Gobierno autonómico iniciará el proyecto para la ejecución subsidiaria de una obra de consolidación del conjunto de la Mina de Llumeres.

Para Tomé, estos acuerdos demuestran que "cuando hay voluntad política y trabajo serio, los Presupuestos se convierten en una herramienta útil para mejorar la vida de las personas". La diputada ha añadido que "Somos Asturies seguirá utilizando su capacidad negociadora para que las necesidades reales de asturianos y asturianas estén presentes en las cuentas".