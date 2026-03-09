Somos Asturies pide reformar "antes del verano" la normativa para permitir actuaciones culturales en pequeño formato

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, junto a la coportavoz de Somos Asturies, Laura Tuero, junto a miembros de la la Asociación Unidos por la Cultura en Asturias. - SOMOS ASTURIES

OVIEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Somos Asturies espera que el Gobierno asturiano modifique "antes del verano" la normativa de espectáculos públicos con el objetivo de que la celebración de actuaciones culturales en pequeño formato puedan tener lugar "en todos los rincones para todos los asturianos y todas las asturianas".

La formación que dirige Covadonga Tomé ha celebrado este lunes que el Gobierno asturiano "haya propuesto por fin la modificación de la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas". "Cuando hablamos de actuaciones en pequeño formato hablamos de la dignificación de la cultura en todos los espacios y de la dignificación de los trabajadores y trabajadoras del sector", ha destacado en rueda de prensa Laura Tuero en la Junta General.

Tuero ha indicado que desde Somos Asturies están trabajando de forma "proactiva" junto al sector cultural y el Gobierno autonómico para que "la modificación de este decreto, si fuera posible, y esta modificación de la ley" pueda aprobarse "antes del verano".

Desde Somos Asturies recuerdan que llevan "más de un año" reclamando avances en este asunto. En ese sentido, Tuero ha señalado que en abril de 2025 se trasladadaron varias preguntas a la Comisión de Cultura para conocer en qué situación se encontraba la modificación de este decreto.

Posteriormente, en junio volvieron a reiterar la reivindicación y, durante el último Debate de Orientación Política celebrado al inicio del presente curso político, registraron una propuesta de resolución que fue aprobada "por la mayoría progresista, con 23 votos", para culminar la modificación del catálogo de espectáculos públicos y permitir la celebración de este tipo de actuaciones culturales en pequeño formato.