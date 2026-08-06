Songs for an Ewan Day 2026: cartel, horarios y actividades del festival de Salinas

Presentación del evento este jueves en el Ayuntamiento de Castrillón. - SONGS FOR AN EWAN DAY

OVIEDO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival Songs for an Ewan Day ha presentado este jueves en el Ayuntamiento de Castrillón la programación de su nueva edición, que se celebrará este fin de semana en el Bosque de El Agüil, en Salinas. La cita, organizada junto al consistorio y apoyada por Caja Rural de Asturias, ofrecerá de manera gratuita una propuesta que combina conciertos, gastronomía y bienestar.

La oferta musical arrancará este viernes, a las 20.00 horas, con la actuación de Gon Abril. A lo largo de la jornada se subirán al escenario Honahlei (21.00 horas), Mateo Eraña (22.00 horas) y Smile (23.00 horas). La programación de la primera jornada se cerrará a las 00.30 horas con el concierto Vibra Mahou a cargo de Puño Dragón.

El sábado, la actividad musical se reanudará a las 20.00 horas con el grupo De Fem, al que seguirán Mercedes Cañas a las 21.00 horas, Grex a las 22.00 horas y The Franklin Electric a las 23.00 horas. El broche final de los conciertos correrá a cargo de Ramón Mirabet a partir de las 00.30 horas.

Junto a los directos, el espacio natural albergará durante todo el evento una zona de 'food trucks' con variadas opciones gastronómicas. Asimismo, la agenda diurna incluirá sesiones de yoga al aire libre impartidas por Betty Ewan.

Durante el acto de presentación, la concejala de Festejos de Castrillón, Marian Carvajal, ha destacado el "criterio excepcional" en la selección de un cartel que combina bandas conocidas y talentos emergentes. Por su parte, Pepe Reina, en representación de la organización, ha remarcado que el público se encontrará con una propuesta musical "de calidad" en un entorno "único".