Sordo (CCOO) llama a movilizarse, sin descartar una huelga, si los dos Reales Decretos de vivienda decaen en el Congreso

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, antes de participar en el cacto de homenaje y develación de la placa Mina La Camocha, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha visto necesario, este viernes en Gijón, en el caso de que decaigan los dos Reales Decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados, movilizar a la calle.

"No puede ser es que es un tema tan importante como el de la vivienda, sea despachado de esta manera", ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su participación en el acto de homenaje y develación de la placa Mina La Camocha.

Dicho esto, se ha mostrado prudente y ha dicho preferir esperar a ver qué ocurre esta tarde en el Congreso de los Diputados, si bien ha señalado que todo parece indicar que la votación va a "tirar atrás" la convalidación de los dos Reales Decretos Ley.

A este respecto, ha opinado que la mayoría de derecha y de extrema derecha "hoy va a perpetrar una auténtica agresión a las condiciones de vida de millones de personas en España que viven con la espada de Damocles de un alquiler abusivo, de la posibilidad de un desahucio o de hipotecas abusivas", ha reprochado.

Para Sordo, es "lamentable" la actitud del Partido Popular y de Junts, de los que ha apuntado que "mucho hablar de banderas y siempre les une la cartera a la hora de la verdad". Unido a ello, ha incidido en que la disputa que hay en este país está "clara" y se debate entre quien ostenta poder, patrimonio y dinero contra los intereses de las mayorías sociales.

Por todo ello, ha adelantado que Comisiones Obreras, de confirmarse su no aprobación, hablará con otras organizaciones sindicales, como UGT, y con movimientos sociales, asociaciones de vecinos, movimientos de inquilinos y otros, de cara a promover jornadas de movilización y jornadas de lucha, que en su opinión, tienen que tener una "dimensión laboral".

Sordo ha señalado, al respecto, que a lo largo de los próximos días concretarán todo ello con función a lo que reflexionen los órganos de dirección del sindicato, que serán convocados en estos próximos días, pero también tendrán en cuenta la respuesta que perciban este fin de semana en la calle.

"Vamos a un otoño de precios altos", ha advertido, asimismo, el dirigente sindical, quien ha hecho mención a la inflación, producto de la guerra, al incremento de los combustibles, de las materias primas, que, en conjunto, a su juicio, "va a morder los sueldos de la gente".

Sobre ello, ha incidido en que las rentas están "mordiendo" los sueldos de la gente, por lo que cree que hay que exigir una subida salarial importante, "muy relevante". En este sentido, ha resaltado que las empresas "tienen más beneficios que nunca" y ha alertado que, sería ya "la puntilla", si en esta votación del Congreso se "tira abajo decretos que son perfectamente razonables".