El sorteo de la Primitiva deja un premio de 43.205 en Noreña

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OVIEDO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Primitiva de este jueves ha dejado un premio de segunda categoría --cinco aciertos más el complementario-- en Noreña, cuyo acertante cobrará 43.205 euros, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

El boleto acertante ha sido sellado en la Administración de Loterías número uno de la citada localidad asturiana. Además del validado en Noreña se han registrado otros cuatro billetes acertantes de segunda categoría en Burgos, Murcia, Valladolid y Madrid.

De primera categoría no se ha registrado ningún boleto. La combinación ganadora ha estado compuesta por los números 20, 47, 04, 34, 31 y 17, complementario el 13 y reintegro el 9.