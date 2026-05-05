Soterramiento Muro Gijón: Foro insiste en su viabilidad frente al rechazo del PP

El portavoz del Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha defendido este martes que soterrar el Muro de San Lorenzo es "perfectamente viable", tal como dicen los técnicos, al igual que hacer un vial soterrado para el acceso de los vehículos pesados al puerto de El Musel.

Así lo ha indicado Martínez Salvador, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Consistorio gijonés, sobre el rechazo del PP al proyecto y sobre las críticas realizadas por parte del consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo.

Sobre el PP, ha apuntado que en campaña electoral cada partido hizo su planteamiento sobre este asunto y Foro, por su parte, llevaba un proyecto de renovación "total", que incluía el soterramiento del tráfico, la creación de un aparcamiento y la generación de un bulevar "completo y total".

"Nosotros aspiramos a que se pueda llevar a cabo este proyecto y cuando tengamos más avances nos tocará sentarnos con nuestro socio de Gobierno, ponerlo encima de la mesa y tomar una decisión", ha señalado el concejal.

Martínez Salvador ha indicado que, teniendo en cuenta que creen sinceramente que de una manera mayoritaria la sociedad gijonesa "aspira y anhela" tener un proyecto como este, transformador, y que pueda ofrecer todo el Muro para disfrute de las personas sin interrumpir, permitiendo, por tanto, que la comunicación de un eje principal para el tráfico se mantenga, confían en que puedan conseguir que los 'populares'.

Según él, aunque en estos momentos no es un consenso que se haya todavía conseguido, aspiran a ello, ha agregado el concejal sobre el PP.

Con referencia a Calvo, ha opinado que "parece que utiliza esto como vía de escape para intentar lavar la cara a sus compañeros de partido en Madrid", ha señalado con alusión al vial de Jove.

"Ambas cosas son perfectamente viables, la diferencia es que en una se avanza, porque depende del Ayuntamiento y de su Gobierno municipal", ha remarcado.

En cuanto al fallido vial de Jove, ha incidido en que no se tiene una hoja de ruta, ni hay "nada" que les haga saber ni que les haga creer que en un horizonte temporal cercano se va a tener solucionado este problema.

Ha señalado, en cuanto a la posibilidad de hacer un estudio de movilidad, que están en un proceso en el cual se ha hecho un estudio geotécnico y geológico del terreno y todo lo que sea ahondar o ampliar el espectro o el alcance del estudio se podrá hacer.

"Nosotros creemos que para esta fase en la que estamos el planteamiento que se hizo es el correcto", ha defendido el edil, quien ha recalcado que si se quisiera, por ejemplo, hacer un túnel mucho más largo como se pudo plantear en un momento, conllevaría duplicar más o menos el importe o el alcance de la estimación económica.

"Ahora mismo quizás eso haría que fuera ya automáticamente inviable", ha advertido Martínez Salvador, para después matizar que nadie dice que de cara a futuro no se pueda ahondar o hablar de posteriores fases. Por el momento, ha indicado que están trabajando técnicamente en poder avanzar en esa cuestión.