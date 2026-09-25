Sporting y Oviedo promocionarán Asturias Paraíso Natural en el derbi de este domingo con un patrocinio de 180.000 euros - PRINCIPADO

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado ha alcanzado un acuerdo con el Real Sporting de Gijón y el Real Oviedo para impulsar la promoción turística de la comunidad y reforzar la proyección de la marca Asturias Paraíso Natural a través del fútbol profesional.

La iniciativa da cumplimiento al anuncio realizado esta semana por el presidente del Principado, Adrián Barbón, durante el debate de orientación política celebrado en la Junta General. La actuación se enmarca en la estrategia del Ejecutivo autonómico para aprovechar la capacidad de difusión del deporte de élite como herramienta de promoción turística, económica y territorial.

El acuerdo incluye un patrocinio de 180.000 euros destinado a vincular la marca Asturias Paraíso Natural con los dos principales clubes de fútbol de la comunidad. Tanto el Real Oviedo como el Real Sporting cuentan con una enorme capacidad de movilización social y una destacada proyección mediática dentro y fuera de Asturias.

La primera acción de esta colaboración tendrá lugar este mismo domingo, con la celebración del derbi: ambos equipos lucirán la marca Asturias Paraíso Natural en sus equipaciones, asociando la imagen de la comunidad a uno de los acontecimientos deportivos con mayor seguimiento y repercusión mediática del año.

Esta acción constituye el punto de partida de una colaboración que tendrá continuidad a lo largo de la temporada mediante nuevas iniciativas de comunicación y publicidad que se darán a conocer en los próximos meses.