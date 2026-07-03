La SRP culmina con éxito la desinversión en AGR Catalysts Recovery

Planta de AGR Catalysts Recovery - AGR CATALYSTS RECOVERY
OVIEDO 3 Jul. (EUROPA PRESS) - La Sociedad Regional de Promoción (SRP), empresa pública del Principado de Asturias, ha culminado con éxito su apoyo financiero a AGR Catalysts Recovery, sociedad constituida en 2018 para desarrollar en Carreño una actividad pionera en España: la valorización de metales contenidos en catalizadores agotados procedentes de procesos industriales.
Según ha informado la SRP en nota de prensa, la desinversión culmina una etapa iniciada en 2019, cuando la Sociedad concedió a la empresa una financiación de 700.000 euros, "decisiva para completar una inversión de 2,5 millones y hacer posible la puesta en marcha en Asturias de un proyecto industrial de alto componente tecnológico".
El proyecto nació para cubrir una necesidad industrial que hasta entonces carecía de una solución específica en España, facilitando el tratamiento y valorización de catalizadores agotados dentro del territorio nacional. Desde entonces, la compañía ha seguido una trayectoria de crecimiento sostenido, hasta contar hoy con 13 trabajadores y alcanzar una facturación de 2,8 millones de euros en 2025.
AGR Catalysts Recovery recupera metales que vuelven a incorporarse a la cadena de valor industrial. Este proceso contribuye a reducir el consumo de materias primas --algunas de ellas consideradas estratégicas por la Unión Europea--, evita el envío de residuos a vertedero y disminuye el impacto ambiental asociado a la extracción de recursos minerales.
El presidente de SRP, David González, ha explicado que la "sólida evolución" de AGR Catalysts Recovery "pone de manifiesto la importancia de contar con instrumentos públicos de financiación que permitan impulsar proyectos industriales innovadores".