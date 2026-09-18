La SRP remite a Duro Felguera una oferta no vinculante para la adquisición del taller de Barros por 10,7 millones

El viceconsejero de Industria del Gobierno asturiano, Juan Carlos Campo, en Valnalón (Langreo), antes de asistir a la junta extraordinaria de accionistas de Duro Felguera. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Regional de Promoción (SRP) ya ha remitido a Duro Felguera la oferta de compra no vinculante del taller de Barros por un importe cercano a los 10,7 millones.

Así lo ha asegurado este jueves el viceconsejero de Industria del Gobierno asturiano, Juan Carlos Campo, en Valnalón (Langreo), antes de asistir a la junta extraordinaria de accionistas del grupo industrial.

Campo ha indicado que esta oferta tiene como objetivo la adquisición de este equipamiento para su cesión, en régimen de alquiler, a Indra, según una nota de prensa del Principado.

De este modo, esta compañía podría iniciar la puesta en marcha en Asturias de su segunda factoría dedicada al sector de la defensa y la seguridad.

Esta nueva planta complementará la que ya tiene Indra en Gijón, como refleja el proyecto estratégico (Proyecto PIER) presentado por la empresa al Gobierno del Principado.

El envío de la oferta de compra no vinculante a Duro y los contactos con la empresa para cerrar la operación se desarrollan de manera paralela a las conversaciones que la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, a través de Sekuens, ha iniciado con la dirección de Indra para perfilar su implantación en Barros. "Las conversaciones se mantienen de manera paralela con Duro Felguera y con Indra", ha señalado el viceconsejero.

Cabe recordar que tanto el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, como el director ejecutivo de Sekuens, David González, adelantaron la semana pasada que esperan que tanto la operación de compra de Barros como el acuerdo para el alquiler del taller a Indra se cierren en un plazo máximo de tres meses.