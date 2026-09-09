La SRP remitirá una oferta de casi 10,7 millones a Duro Felguera para comprar las instalaciones de Barros

El Consejero De Ciencia, Industria Y Empleo, Borja Sánchez, Y El Presidente Y Consejero Delegado De La SRP Y Director Ejecutivo De Sekuens, David González, Durante La Rueda De Prensa De Este Jueves. - PRINCIPADO

OVIEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la Sociedad Regional de Promoción del Principado (SRP) ha autorizado el inicio de las negociaciones con Duro Felguera para adquirir por 10.658.000 euros el taller de Barros, en Langreo, con el objetivo de facilitar la implantación en estas instalaciones de una fábrica de componentes y productos para la industria de la defensa impulsada por Indra.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y el presidente y consejero delegado de la SRP y director ejecutivo de Sekuens, David González, han presentado esta tarde en rueda de prensa los términos iniciales de una actuación que se desarrollará de forma paralela en dos frentes.

Por una parte, la sociedad pública iniciará el procedimiento para adquirir las instalaciones a Duro Felguera. Por otra, negociará con Indra las condiciones de arrendamiento y uso industrial del complejo. La previsión del Gobierno de Asturias es completar la operación en un plazo aproximado de tres meses, siempre que culminen favorablemente los trámites societarios, jurídicos, técnicos y administrativos necesarios.

Como primer paso, la SRP remitirá a Duro Felguera una oferta no vinculante de casi 10,7 millones para la adquisición en pleno dominio del taller de Barros. En caso de aceptación, se iniciará el proceso de compraventa, que requerirá la autorización definitiva de los órganos de gobierno de ambas entidades.

Por un lado, la SRP negociará con Indra un contrato de arrendamiento con una duración mínima de 20 años. La renta, que se determinará entre ambas partes, se fijará en función de los criterios de mercado y garantizará a la compañía la disponibilidad de los espacios necesarios para desarrollar su actividad industrial.

El complejo de Barros cuenta con cerca de 80.000 metros cuadrados distribuidos entre diversas edificaciones y áreas productivas. Indra asumirá las inversiones necesarias para rehabilitar, acondicionar y equipar los espacios que vaya a utilizar, con el fin de transformarlos en una planta destinada a la fabricación de vehículos blindados.

"Si hoy podemos avanzar en la implantación de una segunda fábrica ligada a los proyectos de Indra es porque el Gobierno de Asturias ha trabajado durante meses para que esta oportunidad no se perdiera", ha valorado Sánchez.

PROYECTO DE INTERÉS ESTRATÉGICO

Indra presentó en junio al Principado un Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) para desarrollar un gran polo industrial y tecnológico. La iniciativa incluye la creación de al menos un centenar de empleos directos en la futura planta de Barros y el mantenimiento de otros 400 puestos de trabajo vinculados a Indra Sistemas.

"Hablamos de una inversión con capacidad para generar empleo, actividad y riqueza en Asturias. Debe actuar como elemento tractor para nuestro tejido industrial. No se trata solo de recuperar unas instalaciones, sino de atraer proveedores, impulsar oportunidades empresariales y crear empleo cualificado tanto en el valle del Nalón como en la comunidad", ha indicado el consejero.

Además, la operación permitirá incorporar al patrimonio de la SRP un activo industrial de gran dimensión y valor estratégico. A los ingresos derivados del arrendamiento se sumarán la recuperación de edificios y terrenos actualmente infrautilizados y su posible revalorización gracias a las inversiones que acometerá la compañía.

"No estamos ante una subvención ni ante una cesión gratuita de instalaciones. La SRP adquirirá un activo industrial que pasará a formar parte del patrimonio público, obtendrá una renta de mercado durante un periodo prolongado y se beneficiará de la modernización y puesta en valor de unos espacios que hoy tienen un uso limitado", ha precisado David González.