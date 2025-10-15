Suárez (IU) acusa al Gobierno asturiano de "servir al lobby empresarial" al autorizar universidades privadas

Archivo - Interior de la galería comercial del edificio Calatrava en Oviedo en la que está ptrevisto que se instale la Universidad Alfonso X El Sabio. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS)

El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, ha calificado de "incomprensible" la decisión del Ejecutivo asturiano del socialista Adrián Barbón, de autorizar la implantación de universidades privadas en el Principado, más concretamente en Oviedo, Gijón y Avilés.

Suárez considera que la medida supone "una tremenda derrota del gobierno progresista y una victoria del lobby empresarial encabezado por la Cámara de Comercio". "Nos preguntamos a quién sirve el presidente Barbón y sus consejeros socialistas cuando permiten la entrada de las academias de títulos universitarios de pago, ignorando consciente y deliberadamente al gobierno central", ha afirmado en referencia al reciente Real Decreto que endurece los requisitos para la implantación de centros privados.

El concejal de IU ha criticado también que el Ejecutivo regional "desoiga a la ministra Morant", que ha instado a las comunidades a reforzar la financiación de las universidades públicas para evitar que "la subida de las notas de corte fomentada por la privada impida el acceso de expedientes brillantes a la pública".

Suárez ha acusado al PSOE de "decepcionar, una vez más, a la clase trabajadora y a la mayoría social", al "debilitarse por intereses empresariales contrarios al fortalecimiento del sistema público". Añadió que "decir que los modelos público y privado son complementarios es tratarnos de idiotas" y advirtió que "la autorización de universidades privadas representa la devaluación del sistema educativo superior y de las políticas públicas en favor del negocio privado".

IU-Convocatoria por Oviedo llevará este debate "crucial" al próximo pleno municipal, donde defenderá que la llegada de universidades privadas "va en detrimento de la Universidad de Oviedo", especialmente cuando "los nuevos títulos que van a ofertar pertenecen a la rama sanitaria".