Suatea cuestiona que Educación recurra a entidades privadas para formar al profesorado de FP

OVIEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Suatea ha expresado este jueves su "preocupación" por la participación de entidades privadas como la Fundación Bertelsmann y CaixaBank Dualiza en la capacitación del profesorado de Formación Profesional, en referencia al taller 'Estrategias de orientación hacia la nueva formación profesional dual'.

El taller en cuestión ha sido organizado por la Consejería de Educación del Principado de Asturias en colaboración con dichas entidades. La formación, que está dirigida al personal de Orientación de los centros educativos, está prevista para el próximo 21 de octubre en el Centro de Orientación y Emprendimiento del Valle del Nalón.

"Nos encontramos con la presencia de la Fundación Bertelsmann, una entidad de origen alemán que ha sido duramente cuestionada en su país por actuar como lobby empresarial al servicio de la privatización de servicios públicos, como la sanidad y la educación", han explicado.

Según ha argumentado Suatea, organizaciones como el sindicato Verdi, la ONG ATTAC o la Asociación alemana de docentes han denunciado "su objetivo fiscal de eludir impuestos y su influencia política opaca y antidemocrática", como ha señalado el periodista y escritor Thomas Schuler, autor del libro La familia Mohn, propietaria del grupo empresarial Bertelsmann.

Para el Sindicato, las actuaciones de CaixaBank Dualiza, fundación vinculada al sector financiero, "responden más a una lógica de responsabilidad corporativa y posicionamiento estratégico en el ámbito educativo que a un compromiso real con la mejora de la Formación Profesional pública".

"No es la primera vez que la Consejería recurre a entidades privadas para formar a su profesorado, en cursos anteriores se organizaron actividades formativas sobre el nuevo módulo 'Sostenibilidad aplicada al sistema productivo' a través de Naturgy, empresa que defiende, cuando menos, una visión neoliberal de la sostenibilidad", han añadido.

Junto a esto, la entidad ha asegurado que la Formación Profesional en Asturias arrastra sus propios problemas, como la incertidumbre provocada por un cambio de modelo impuesto sin el desarrollo normativo autonómico necesario o la gran dificultad para que todo el alumnado realice prácticas formativas de calidad y la necesidad de respaldo al profesorado tutor en apoyos y horas para la búsqueda de empresas.

A esto suman la necesidad de inversión en la actualización de medios, maquinaria e infraestructuras, en muchos casos obsoletos y la necesidad de desdobles y apoyos en los módulos de FP atendiendo a las dificultades de aprendizaje detectadas y a criterios de prevención de riesgos laborales.

La insuficiente dotación de recursos para la atención a las diferencias individuales que ha introducido la nueva Ley de FP es otro de los problemas que ha identificado el sindicato.

Para Suatea, la formación del profesorado "debe ser desarrollada desde el ámbito público, con criterios pedagógicos, transparencia y participación de la comunidad educativa, y no desde agendas externas con intereses ajenos a la educación pública".