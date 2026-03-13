Suatea ve insuficiente la propuesta de Educación y advierte de mayor interinidad docente

OVIEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Suatea ha rechazado este viernes la propuesta de la Consejería de Educación de Asturias sobre la plantilla orgánica para el curso 2026-2027 durante la reunión de la Mesa Sectorial de Personal Docente.

Aunque reconoce el aumento de casi 550 plazas respecto al curso anterior, fruto de las movilizaciones y del pacto 'Asturies Educa', pero considera que la propuesta sigue siendo insuficiente y podría provocar un incremento de la interinidad.

Suatea ha denunciado que existen plazas que sistemáticamente se ofertan como vacantes a jornada completa curso tras curso sin consolidarse en las plantillas orgánicas, lo que, según el sindicato, refleja falta de voluntad política más que una disminución de las necesidades educativas.

El sindicato subraya que la mejora de las condiciones del profesorado y la atención a la diversidad requieren estabilidad en las plantillas, permitiendo que los docentes puedan desarrollar su labor de forma continuada.