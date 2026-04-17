La subasta de plazas de aparcamiento de Ferreros, en Ciudad Naranco (Oviedo) finaliza con 313 solicitudes registradas

Archivo - Aparcamiento municipal de Cinturón Verde Oviedo en el barrio de Ciudad Naranco, Ferreros II - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proceso de presentación de ofertas para hacerse con una plaza de aparcamiento en Ferreros, en Ciudad Naranco, ha concluido con 313 solicitudes registradas.

El concejal de Gestión de Patrimonio y Participación Ciudadana, Mario Arias, ha realizado una valoración "positiva" de estos datos, al considerar que "confirman el interés real de los vecinos y el acierto de una iniciativa que responde a una demanda del barrio de Ciudad Naranco".

Arias ha subrayado en nota de prensa que el equipo de gobierno está "más cerca de cumplir el objetivo de poner a disposición de los vecinos estas plazas de aparcamiento", recordando que se trata de una reivindicación planteada durante años, incluso de forma reiterada por las asociaciones vecinales en los consejos de distrito.