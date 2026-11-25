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OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Durante los primeros diez meses de 2026 se han constituido 1.428 empresas en Asturias, según el Estudio sobre Demografía empresarial realizado por Informa D&B. Esta cifra representa un avance del 9% respecto a los mismos meses en año anterior, ligeramente por encima del incremento del 7% general.

En octubre el número de creaciones en la comunidad es de 133, un 4% menos que en 2025, mientras que los datos del conjunto del país descienden un 7%. La inversión de capital realizada en Asturias para iniciar estas sociedades supera los 47 millones de euros desde enero, un alza del 15% respecto a 2025, mejor comportamiento que la subida del 12% de la media nacional. En octubre se han invertido 2,5 millones de euros en el Principado, un retroceso del 65% interanual frente al recorte del 12% general.

Por sectores, Construcción y actividades inmobiliarias con 359 constituciones, y Hostelería, con 234, concentran el mayor número de creaciones en lo que llevamos de año en Asturias, seguidos por Servicios empresariales (192) y Comercio (172).

DATOS NACIONALES

Un total de 5.948 empresas constituidas en España entre 2020 y 2025 son 'startups', lo que supone un incremento del 11,91% respecto a las identificadas el año pasado, según el 'Estudio sobre las empresas 'startup' en España'.

El informe señala que estas compañías se caracterizan por su reciente creación, actividad innovadora --no exclusivamente tecnológica--, alto potencial de crecimiento y necesidad de financiación. Para identificarlas, la firma ha tenido en cuenta la fecha de constitución, indicios de actividad innovadora y búsqueda o captación de financiación, excluyendo firmas de 'venture capital' o capital riesgo, grandes empresas o sociedades dependientes de grupos.

La directora de Estudios de Informa D&B, Nathalie Gianese, ha destacado que las 'startups' identificadas superan en ventas y plantilla medias al grupo de control de sociedades creadas en las mismas fechas, con una facturación media por empresa de 277.844 euros frente a los 173.582 euros del resto, y un promedio de 2,06 empleados frente a 1,30.

En términos de solvencia, presentan un perfil de riesgo inferior al del resto de empresas comparables. Según el 'score' de riesgo de cese --que mide la probabilidad de cierre oficial en los próximos doce meses--, el 77,01% se sitúa en riesgo bajo o medio-bajo, frente al 67,26% del grupo de control. En cuanto al 'score' de liquidez --que evalúa la probabilidad de demoras en los pagos superiores a 90 días en más del 60% de las operaciones a crédito--, solo el 12,63% registra un riesgo alto o moderado-alto, frente al 23,46% de las demás sociedades.