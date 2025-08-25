Suben un 6% los precios industriales en julio en Asturias, tercer mayor incremento del país

OVIEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales subieron en el Principado de Asturias un 6 por ciento en julio respecto al mes anterior, muy por encima del incremento registrado en España (0,3 por ciento), según los datos publicados por el INE y recogidos por Europa Press.

El IPRI registró en junio variaciones anuales positivas en trece comunidades y negativas en cuatro. Las tasas más altas se dieron en Canarias (8,3 por ciento), Illes Balears (7,2 por ciento) y Principado de Asturias (6 por ciento), mientras que Andalucía (-6,1 por ciento), Región de Murcia (-2,6 por ciento) y Castilla-La Mancha (-2 por ciento) presentaron las tasas más bajas.

El único descenso de los precios respecto al mes anterior se dio en la partida de bienes intermedios, con un 0,6 por ciento, mientras que subieron en el resto, con especial atención en la energía, con un 1,5 por ciento. Los bienes de equipo aumentaron un 0,3 por ciento y los de consumo un 0,1.

En comparación con junio de 2024 el mayor aumento de los precios se dio en bienes de consumo (4,1 por ciento), seguida de los bienes de equipo (2 por ciento), mismo porcentaje que la partida de energía, mientras que cayeron en los bienes intermedios (-2,7 por ciento).