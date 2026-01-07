La subida del peaje del Huerna indigna a Barbón, que la califica como "una auténtica vergüenza"

Archivo - Movilización para reclamar la supresión del Peaje del Huerna, foto de archivo. - IMANOL RIMADA/EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha criticado este miércoles la subida del peaje del Huerna (AP-66), que desde el 1 de enero alcanza los 16,20 euros para vehículos ligeros. Según Barbón, la medida es "una auténtica vergüenza" ya que "ni tan siquiera prestan el servicio completo".

Según ha señalado, el Gobierno asturiano trabaja para reclamar la nulidad de la prórroga del peaje, que considera "ilegal", y que se suma a la denuncia que presentará próximamente la Unión de Consumidores de España (UCE), a la que ya se han adherido más de 3.000 asturianos.

El presidente ha insistido en la importancia de sumar movilizaciones y denuncias: "Todos los procesos que se sumen son buenos en sí mismos; cuanta más movilización y más denuncias llevemos a efecto, mejor", ha afirmado.

Barbón ha insitido en que su reclamación no solo busca pagar menos por el servicio, sino también cuestionar la prórroga de este peaje, considerada "ilegal" por la Comisión Europea y "absolutamente insoportable".