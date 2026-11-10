El agente del TEDAX herido en la explosión de Oviedo está siendo operado en el HUCA

Agentes de la Policía Nacional acordonan la zona, a 10 de noviembre de 2026, en Oviedo. - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El agente del TEDAX que ha resultado herido grave en la explosión de un artefacto en Oviedo está siendo intervenido en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), según la información facilitada por la Policía Nacional. La detonación ha causado la muerte de un subinspector de Guías Caninos y se ha producido durante la intervención policial por un tiroteo en el que ha resultado herida una mujer.

El especialista en desactivación de explosivos ha sido trasladado en estado grave al centro hospitalario. La mujer herida, de 17 años, por impactos de arma de fuego también está siendo atendida en el HUCA y se encuentra fuera de peligro.

La Policía mantiene abierta la operación, bloqueando todos los accesos a la ciudad, para localizar al presunto autor de los disparos, que habría dejado una mochila con un artefacto explosivo en el rellano de la vivienda. El cuerpo tampoco confirma que el sospechoso haya sido localizado e insiste en que el dispositivo continúa en marcha. El hombre tiene 67 años y tiene antecedentes por hurto.

Los taxistas de Oviedo recibieron esta mañana a las 9.53 horas el siguiente aviso: "¿Alguno recoguó esta mañana sobre las 07.30 horas de la mañana a un señor de unos 65 años, calvo con alornoz de cuadros en la zona de Rafael Urrusti? Póngase en contacto inmediato con central".

Según ha explicado a los medios en el lugar del suceso el portavoz de la Policía Nacional, Pedro Aguado, a primera hora de este martes se ha recibido una llamada que alertaba de un supuesto conflicto vecinal en el que se habían producido disparos. Los agentes desplazados al lugar han atendido a la mujer herida y han dispuesto su traslado al hospital.

La presencia de la mochila con un posible explosivo ha motivado la movilización de unidades de Guías Caninos con perros especializados en la detección de explosivos y de especialistas del TEDAX.

De acuerdo con el relato de Aguado, los agentes han sacado la mochila a la calle para evitar que los vecinos corriesen peligro. La explosión se ha producido cuando estaba siendo manipulada y ha provocado la muerte del subinspector y heridas graves al agente del TEDAX.

En la operación participan todas las brigadas operativas de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, que trabajan para localizar al sospechoso y recabar información sobre lo ocurrido.