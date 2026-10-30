Buscan a una mujer de 78 desaparecida desde este pasado jueves en Gijón

Cartel de búsqueda de una mujer desaparecida en Gijón: Emérita P.F.. - SOS DESAPARECIDOS

GIJÓN, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Familiares y Policía buscan a una mujer de 78 años, Emérita P.F., desaparecida desde este pasado jueves en Gijón, han confirmado a Europa Press desde la Comisaría gijonesa.

A través de las redes sociales, la entidad SOS Desaparecidos ha difundido que la última vez que se vio a la mujer fue a las 17.00 horas en la calle Uría.

La mujer mide 1,60 metros de estatura, es de complexión normal y tiene el pelo rubio y los ojos marrones. En el momento de la desaparición, vestía gabardina negra y unos pantalones blancos con puntos negros.

Se pide la colaboración ciudadana para poder localizarse y, en caso de ser así, llamar a la Policía (091) o a los teléfonos 868286726 o 614207530.