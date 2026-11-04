Detenido en Gijón un hombre, de origen rumano, buscado internacionalmente por un homicidio en Austria

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GIJÓN, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gijón a un hombre, de 58 años de edad y origen rumano, sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) como supuesto autor de un delito de homicidio cometido en Austria.

Según una nota de prensa de la Comisaría gijonesa, el hombre fue localizado y arrestado "gracias a los mecanismos de control y prevención policial activos en la seguridad ciudadana".

Asimismo, la detención tuvo lugar el pasado 30 de septiembre. Tras la detención e ingreso del detenido en los calabozos de la Comisaría de Gijón, se procedió a comunicar el arresto a la Oficina Sirene, unidad especializada de la Policía Nacional encargada de gestionar y coordinar el intercambio de información policial y judicial a nivel internacional dentro del Espacio Schengen, quien confirmó la vigencia de la OEDE.

Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional a través del Juzgado de Guardia de Gijón, que ha decretado su ingreso en prisión.

La euroorden, Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), ha permitido el arresto del prófugo. Desde la Policía se ha destacado que, con este procedimiento, se evita la burocracia de la extradición, suprimiendo la intervención diplomática y política, actuando bajo el principio de confianza mutua y reconocimiento recíproco de las decisiones judiciales en la UE.

A esto han sumado que, al eliminar las trabas burocráticas tradicionales, los plazos de entrega se reducen de forma drástica, evitando que las fronteras comunitarias sirvan de refugio a delincuentes y prófugos.