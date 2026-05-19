Sucesos Gijón: Coche en acera provoca dos heridos al derribar semáforo y golpear a peatón

Archivo - Calle Marqués de San Esteban (Gijón). - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este martes en Gijón en un accidente de tráfico, después de que un vehículo se subiera a la acera, derribara el báculo de un semáforo y golpeara este a un peatón, han confirmado a Europa Press desde el Ayuntamiento gijonés.

De acuerdo a las mismas fuentes, el siniestro vial ha tenido lugar en la calle de Marqués de San Esteban, con la calle de Pedro Duro, pasadas las 14.00 horas.

Según las primeras investigaciones, la conductora del vehículo intentó esquivar a otro que se encontraba parado en doble fila, en la calle de Marqués de San Esteban. Al dar un volantazo para esquivar ese coche, chocó contra un semáforo, derribando una parte del mismo que acabó golpeando a un viandante. Tanto la conductora como el peatón resultaron heridos y fueron trasladados al hospital de Cabueñes.

Hasta el lugar se desplazó Policía Local, que reguló el tráfico en la zona, de alta densidad de vehículos. Por su parte, la empresa de mantenimiento de los semáforos también intervino, debido al daño en causado por la colisión al semáforo.